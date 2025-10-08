Gaza Hamas e Israele si scambiano le liste degli ostaggi e dei prigionieri

Lo scambio delle liste prevede il compimento di uno dei 20 punti del piano per la pace a Gaza di Donald Trump e riguarderebbe 48 ostaggi detenuti da Hamas, vivi e morti, in cambio della liberazione di 250 carcerati palestinesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

