Gaza Hamas e Israele si scambiano le liste degli ostaggi e dei prigionieri
Lo scambio delle liste prevede il compimento di uno dei 20 punti del piano per la pace a Gaza di Donald Trump e riguarderebbe 48 ostaggi detenuti da Hamas, vivi e morti, in cambio della liberazione di 250 carcerati palestinesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»
Gaza, Hamas: «Scambiate liste prigionieri da rilasciare, ottimismo» Possibile prima fase del piano di pace prima di venerdì - La prima fase del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe essere finalizzata prima di venerdì, a condizione che l'attuale tono ottimistico che circonda i ... ilmessaggero.it scrive
Hamas: "Ottimismo al tavolo per Gaza" - Parlando con l'agenzia di stampa francese France Presse, un leader di Hamas ha detto che nei colloqui di Gaza "l'ottimismo prevale tra tutte le parti". Da rainews.it