Gaza Freedom Flotilla già abbordata da Israele news in diretta | attivisti subito espulsi Proseguono negoziati sul piano di Trump

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele-USA-Hamas: la Freedom Flotilla è stata abbordata dalla marina israeliana. Hamas apre al disarmo ma respinge l’ipotesi Blair. L’ONU denuncia nuove vittime civili e sfollamenti nell'enclave palestinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - freedom

La Freedom Flottilla ritorna a Gaza per portare aiuti umanitari: Handala salpata da Gallipoli tra gli applausi

La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo

Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'

gaza freedom flotilla gi224Flotilla, nuovo gruppo di navi a 120 miglia da Gaza. Il portavoce in lacrime: «Attaccati in mare da Israele». La replica: saranno presto espulsi - Probabilmente ci stanno per intercettare, i droni sono sopra di noi. Si legge su msn.com

gaza freedom flotilla gi224Freedom Flotilla e Thousand Madleens verso Gaza: “Domani arriveremo nella zona in cui Israele potrebbe attaccarci. Ue e Onu garantiscano la nostra sicurezza” - Gli attivisti della flotta diretta a Gaza chiedono all'UE e ONU di garantire la loro sicurezza durante la missione umanitaria ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Freedom Flotilla Gi224