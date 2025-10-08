Gaza Freedom Flotilla già abbordata da Israele news in diretta | attivisti subito espulsi Proseguono negoziati sul piano di Trump

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele-USA-Hamas: la Freedom Flotilla è stata abbordata dalla marina israeliana. Hamas apre al disarmo ma respinge l’ipotesi Blair. L’ONU denuncia nuove vittime civili e sfollamenti nell'enclave palestinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gaza - freedom

La Freedom Flottilla ritorna a Gaza per portare aiuti umanitari: Handala salpata da Gallipoli tra gli applausi

La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo

Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'

Tra poche ore la Thousand Madleens per Freedom Flotilla, nella rotta verso Gaza, si troverà in zona di intercettazione da parte dei militari israeliani e sappiamo bene cosa questo significhi. A bordo della nave Conscience, ammiraglia della flotta di 11 imbarcaz - facebook.com Vai su Facebook

La Freedom Coalition: «Dritti fino a Gaza» Un'altra flotta verso la Striscia Missione diversa, stesso obiettivo: rompere l’assedio, sostenere i palestinesi Albertina Sanchioni, Beatrice Sofia Urso - X Vai su X

Flotilla, nuovo gruppo di navi a 120 miglia da Gaza. Il portavoce in lacrime: «Attaccati in mare da Israele». La replica: saranno presto espulsi - Probabilmente ci stanno per intercettare, i droni sono sopra di noi. Si legge su msn.com

Freedom Flotilla e Thousand Madleens verso Gaza: “Domani arriveremo nella zona in cui Israele potrebbe attaccarci. Ue e Onu garantiscano la nostra sicurezza” - Gli attivisti della flotta diretta a Gaza chiedono all'UE e ONU di garantire la loro sicurezza durante la missione umanitaria ... Come scrive ilfattoquotidiano.it