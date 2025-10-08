Gaza Erdogan | Il più grande ostacolo alla pace sono gli attacchi di Israele

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha elogiato Hamas per aver risposto positivamente al piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, descrivendo Israele come il “più grande ostacolo” alla pace. In un discorso rivolto mercoledì ai legislatori del suo partito di governo, Erdogan ha anche affermato che la pace non può essere raggiunta attribuendo tutta la responsabilità a Hamas e ai palestinesi. Il laeder di Ankara ha definito “di fondamentale importanza” i negoziati in corso a Sharm al-Sheikh, in Egitto, e ha espresso la speranza di un esito positivo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

