Gaza e Flotilla manifestanti in piazza | Stop complicità del governo con Israele
(Adnkronos) – Nuova mobilitazione per Gaza oggi 8 ottobre. A Roma è partito dal Colosseo il corteo di solidarietà agli equipaggi della Freedom Flotilla intercettati all’alba mentre si dirigevano verso Gaza. La manifestazione, promossa da Freedom Flotilla Coalition, Giovani Palestinesi Italia, Movimento Studenti Palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese, attraverserà il centro della Capitale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Organizzata da Freedom Flotilla Coalition e Thousand Mandleens to Gaza, la spedizione è stata intercettata dall’esercito Israeliano a circa 120 miglia nautiche (222 km) da Gaza. L’obiettivo era sempre lo stesso: rompere il blocco israeliano e portare aiuti uma - facebook.com Vai su Facebook
Israele sequestra la seconda Flotilla a meno di 140 miglia da Gaza #Israele #Gaza #Flotilla #FreedomFlotilla #Palestina #MedioOriente #ConflittoIsraelianoPalestinese #DirittiUmani #Solidarietà #Notizie - X Vai su X
Corteo pro Gaza a Napoli, manifestanti a Piazza Mercato. Scontri e lacrimogeni a Salerno. Conclusa la manifestazione in piazza Mercato - Dopo il blocco della missione Flotilla da parte dei militari israeliani, i principali sindacati italiani, insieme agli studenti e a liberi ... ilmattino.it scrive
Ancora manifestanti in piazza per Gaza a Milano - E' partita alle 18 e 45 la nuova manifestazione di protesta contro le stragi di civili in Palestina, a Gaza, che da mesi insanguinano la striscia, oggetto di una violenta offensiva contro Hamas dell'e ... Come scrive rainews.it