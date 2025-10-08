Gaza e Flotilla manifestanti in piazza | Stop complicità del governo con Israele

(Adnkronos) – Nuova mobilitazione per Gaza oggi 8 ottobre. A Roma è partito dal Colosseo il corteo di solidarietà agli equipaggi della Freedom Flotilla intercettati all’alba mentre si dirigevano verso Gaza. La manifestazione, promossa da Freedom Flotilla Coalition, Giovani Palestinesi Italia, Movimento Studenti Palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese, attraverserà il centro della Capitale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

