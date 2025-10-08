Gaza due anni di attacchi | oltre 67mila morti e un Paese in macerie La diplomazia tenta il cessate il fuoco

La sera dell’8 ottobre 2023, all’indomani del d evastante attacco di Hamas costato la vita a 1.200 persone, il governo israeliano proclama formalmente la guerra al gruppo militante palestinese. Per la Striscia e i suoi due milioni di abitanti si aprono le «porte dell’inferno» promesse da Israele: da allora, sull'enclave palestinese piovono quasi ininterrottamente bombe, mentre l’esercito. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gaza, due anni di attacchi: oltre 67mila morti e un Paese in macerie. La diplomazia tenta il cessate il fuoco

Da Gaza a Pisa, muore a 19 anni: “Era completamente deperita”

Attacco Idf chiesa Sacra Famiglia a Gaza, Ceccantoni (Pubble): "Meloni si indigna ma in due anni nessuna parola sul genocidio, oltre lo schifo" - VIDEO

Gaza, fonti mediche: “19 palestinesi morti di fame in 24 ore, anche una bimba di 4 anni”

Raghad è una ragazza di 18 anni arrivata a Napoli da Gaza con il fratello Zakaria e il resto della famiglia per le cure del piccole. Ieri, in occasione del suo diciottesimo compleanno, l'ospedale Santobono le ha organizzato torta e candeline

#Gaza, 2 anni di terribile guerra hanno devastato i #bambini #UNICEF

