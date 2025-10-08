Gaza corteo Pro Pal a Milano | Meloni raffigurata come gerarca fascista
Nel corteo Pro Pal di Milano contro la guerra a Gaza sono diversi i cartelli contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In uno è scritto in rosso “Cara Giorgia anche tua figlia pagherà le tue scelte”. In un altro la premier è raffigurata in divisa da gerarca fascista accanto al premier israeliano Benjamin Netanyahu con le sembianze da Hitler. Un terzo accosta le foto di Mussolini e Hitler mentre si stringono le mani e accanto Meloni e il presidente israeliano, nella medesima posa. In 5 mila in manifestazione anche a Roma. Millecinquecento attivisti pro Pal sono tornati in piazza a Milano mercoledì sera dopo le mobilitazioni della scorsa settimana per la Flotilla e per lo sciopero generale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
