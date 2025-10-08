Nel frattempo, anche l’UNICEF ha lanciato un appello per la fine immediata dei combattimenti, riferendo che solo sabato sarebbero stati uccisi 14 bambini. L’agenzia delle Nazioni Unite ha ricordato che, negli ultimi due anni, si stima siano stati uccisi o mutilati ben 64.000 bambini nella Striscia d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, continua crisi sanitaria nella Striscia, Oms: "Solo 14 ospedali su 36 parzialmente funzionanti", Msf: "Idf blocca servizi vitali"