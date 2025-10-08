Gaza continua crisi sanitaria nella Striscia Oms | Solo 14 ospedali su 36 parzialmente funzionanti Msf | Idf blocca servizi vitali
Nel frattempo, anche l’UNICEF ha lanciato un appello per la fine immediata dei combattimenti, riferendo che solo sabato sarebbero stati uccisi 14 bambini. L’agenzia delle Nazioni Unite ha ricordato che, negli ultimi due anni, si stima siano stati uccisi o mutilati ben 64.000 bambini nella Striscia d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - continua
Flotilla, navi intercettate da Israele ma missione continua: “Avanti verso Gaza”
Israele continua i bombardamenti: 94 vittime a Gaza, ancora raid su Damasco. Nuova proposta di tregua di Tel Aviv ad Hamas
Gaza, la massa di cadaveri dei gazawi continua a crescere, siamo in un abisso in cui la morte di donne e bambini è diventata routine
A Gaza si continua a morire anche oggi. Nelle ultime ore i bombardamenti israeliani hanno colpito Khan Yunis, Rafah e il campo profughi di Nuseirat: decine di vittime, molte delle quali bambini. Gli ospedali ormai al collasso segnalano nuovi blackout elettrici - X Vai su X
#intanto Trump: "Mi impegno ad acquistare Gaza" e continua a dividere l’opinione pubblica - facebook.com Vai su Facebook
Rassegna degli Eventi Attuali: Dalla Crisi di Gaza agli Eventi di Milano - Rassegna approfondita delle notizie e degli eventi significativi in Italia e nel contesto internazionale. Lo riporta notizie.it
Mattanza continua a Gaza, in 24 ore uccisi 65 palestinesi. 153 i feriti - Lo riferiscono i media arabi citando il ministero della Salute palestinese. secondopianonews.it scrive