Gaza colloqui in corso a Sharm el-Sheik | al-Sisi ha invitato Trump alla cerimonia della firma dell’accordo

Una fonte di Hamas ha poi specificato che "i negoziati si sono concentrati sui meccanismi per attuare la fine della guerra, il ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia di Gaza e lo scambio di prigionieri". Si tratta effettivamente dei punti più spinosi di questo progetto, su cui entrambe le parti in guerra hanno espresso numerosi dubbi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Una fonte a conoscenza dei dettagli delle trattative in corso a Sharm ha dichiarato a Channel 12 che le autorità "si stanno preparando al rilascio degli

Arrivano segnali incoraggianti dall'Egitto, al punto che già si pensa alla cerimonia di firma del trattato: si terrebbe al Cairo, alla presenza di Donald Trump.

