Gaza colloqui in corso a Sharm el-Sheik | al-Sisi ha invitato Trump alla cerimonia della firma dell’accordo
Una fonte di Hamas ha poi specificato che "i negoziati si sono concentrati sui meccanismi per attuare la fine della guerra, il ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia di Gaza e lo scambio di prigionieri". Si tratta effettivamente dei punti più spinosi di questo progetto, su cui entrambe le parti in guerra hanno espresso numerosi dubbi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
