Gaza cessate il fuoco a un passo | Giovedì la firma Su cosa c’è intesa tra Israele e Hamas – La diretta
Riprendono i colloqui in Egitto tra Hamas e Israele, con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. Le due delegazioni hanno consegnato le liste di prigionieri e ostaggi che dovrebbero prendere parte allo scambio, uno dei punti principali del piano di pace di Trump che avverrà qualora si dovesse trovare una quadra sul cessate il fuoco. Ieri, durante il secondo giorno di trattative, Hamas ha dato il via libera alla riconsegna di armi a un comitato egiziano-palestinese. Ma si è opposto alla figura di Tony Blair come leader del governo di transizione della Striscia. L'articolo Gaza, cessate il fuoco a un passo: «Giovedì la firma». 🔗 Leggi su Open.online
