Gaza Caracciolo a La7 | Meloni? È triste che applichi le categorie della politichetta interna a fenomeni così catastrofici

“ Non so come si possa paragonare una manifestazione di un milione rotti di persone con alcuni violenti “. Così Lucio Caracciolo, direttore di Limes, commenta a Otto e mezzo, su La7, le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle manifestazioni pro-Palestina dei giorni scorsi. La premier ha espresso il suo “choc” per gli striscioni a favore del 7 ottobre e ha contestato l’idea che le violenze successive ai cortei fossero opera di pochi infiltrati, definendola una “tesi riduttiva”. Interpellato dalla conduttrice Lilli Gruber sul clima di odio evocato dalla Meloni, Caracciolo sottolinea: “ La prima responsabilità dei politici e del governo è quella di calmare gli animi piuttosto che eccitarli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Caracciolo a La7: “Meloni? È triste che applichi le categorie della politichetta interna a fenomeni così catastrofici”

