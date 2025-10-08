Gaza basta ricatti morali
C’è chi sta costruendo una narrazione parallela in cui i terroristi sono partigiani e Hamas Resistenza. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Il Papa al telefono con Netanyahu: “Basta stragi di innocenti”. E chiede la tregua immediata a Gaza
Il Papa: “Basta barbarie a Gaza”. Uccisi altri 85 palestinesi in cerca di cibo
Guerra, Squarta (Fd'I) in Commissione Ue: "Basta silenzio su Gaza: i raid israeliani portano distruzione e morte"
Gaza, Papa Leone XIV: "Basta odio, serve dialogo dopo gli attacchi del 7 ottobre"
MEDIO ORIENTE | Su Gaza "non basta che la Comunità internazionale dica che è inaccettabile quanto avviene e poi continuare a permettere che avvenga". Lo dice il segretario di Stato vaticano, cardinale Parolin. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/medi