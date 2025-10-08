Gaza basta ricatti morali

Lastampa.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è chi sta costruendo una narrazione parallela in cui i terroristi sono partigiani e Hamas Resistenza. 🔗 Leggi su Lastampa.it

gaza basta ricatti morali

© Lastampa.it - Gaza, basta ricatti morali

In questa notizia si parla di: gaza - basta

Il Papa al telefono con Netanyahu: “Basta stragi di innocenti”. E chiede la tregua immediata a Gaza

Il Papa: “Basta barbarie a Gaza”. Uccisi altri 85 palestinesi in cerca di cibo

Guerra, Squarta (Fd'I) in Commissione Ue: "Basta silenzio su Gaza: i raid israeliani portano distruzione e morte"

Cerca Video su questo argomento: Gaza Basta Ricatti Morali