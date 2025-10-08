Gaza attacco alla nuova Flotilla | scoppia il caos nella notte VIDEO
La notte tra il 24 e il 25 ottobre, la Flotilla umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza è stata assaltata in acque internazionali, a circa centoventi miglia dalla costa, nei pressi di Port Said. Le prime informazioni, diffuse dalle stesse imbarcazioni, riferiscono di un’azione coordinata da parte dell’ esercito israeliano, che ha utilizzato droni militari per circondare la nave ospedale Conscience e le otto imbarcazioni di scorta. A bordo della Conscience si trovavano oltre cento persone, tra cui decine di medici e operatori umanitari. L’attacco è avvenuto nella totale oscurità, con l’impiego di jammer per bloccare le comunicazioni radio e satellitari. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Gaza, Al Jazeera: "Hamas accetta la nuova proposta di cessate il fuoco"
Around Gaza, in Fortezza Nuova la giornata di solidarietà con il popolo palestinese: il programma tra musica, arte, talk e la testimonianza di Aya Ashour
Israele bombarda Damasco: 94 vittime a Gaza. 12 Paesi pronti all’embargo contro Tel Aviv, nuova proposta di tregua ad Hamas
Israele - Gaza, le news. Assaltata la nuova Flotilla, il ministro israeliano: “Tutti in custodia e al sicuro” - X Vai su X
Ayah e Sabra da Gaza a Padova. La studentessa e il prof accolti al Bo: «Una nuova vita, ma le nostre famiglie sono sotto le bombe» - facebook.com Vai su Facebook
Israele attacca la nuova Flotilla. "Saranno tutti espulsi" - Ancora un abbordaggio in acque internazionali, ma non secondo Tel Aviv, a 120 miglia nautiche da Gaza. Scrive huffingtonpost.it
Nuova Flotilla intercettata a 120 miglia da Gaza. Il portavoce in lacrime: «Attaccati in mare da Israele». Arrestati 150 attivisti - Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che facevano parte della nuova Flotilla diretta a Gaza. ilgazzettino.it scrive