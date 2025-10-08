Gaza attacco alla nuova Flotilla | scoppia il caos nella notte VIDEO

La notte tra il 24 e il 25 ottobre, la Flotilla umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza è stata assaltata in acque internazionali, a circa centoventi miglia dalla costa, nei pressi di Port Said. Le prime informazioni, diffuse dalle stesse imbarcazioni, riferiscono di un’azione coordinata da parte dell’ esercito israeliano, che ha utilizzato droni militari per circondare la nave ospedale Conscience e le otto imbarcazioni di scorta. A bordo della Conscience si trovavano oltre cento persone, tra cui decine di medici e operatori umanitari. L’attacco è avvenuto nella totale oscurità, con l’impiego di jammer per bloccare le comunicazioni radio e satellitari. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Gaza, attacco alla nuova Flotilla: scoppia il caos nella notte (VIDEO)

gaza attacco nuova flotillaIsraele attacca la nuova Flotilla. "Saranno tutti espulsi" - Ancora un abbordaggio in acque internazionali, ma non secondo Tel Aviv, a 120 miglia nautiche da Gaza. Scrive huffingtonpost.it

gaza attacco nuova flotillaNuova Flotilla intercettata a 120 miglia da Gaza. Il portavoce in lacrime: «Attaccati in mare da Israele». Arrestati 150 attivisti - Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che facevano parte della nuova Flotilla diretta a Gaza. ilgazzettino.it scrive

