Gaza attacco alla nuova Flotilla | scoppia il caos nella notte VIDEO

La notte tra il 24 e il 25 ottobre, la Flotilla umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza è stata assaltata in acque internazionali, a circa centoventi miglia dalla costa, nei pressi di Port Said. Le prime informazioni, diffuse dalle stesse imbarcazioni, riferiscono di un’azione coordinata da parte dell’ esercito israeliano, che ha utilizzato droni militari per circondare la nave ospedale Conscience e le otto imbarcazioni di scorta. A bordo della Conscience si trovavano oltre cento persone, tra cui decine di medici e operatori umanitari. L’attacco è avvenuto nella totale oscurità, con l’impiego di jammer per bloccare le comunicazioni radio e satellitari. 🔗 Leggi su Tvzap.it

