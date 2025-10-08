Gaza altre navi Flotilla bloccate dalla marina israeliana | una decina di italiani fermati

Sono una decina i cittadini italiani fermati questa notte dalla marina militare israeliana nel corso dell’operazione di blocco contro una Flotilla umanitaria diretta a Gaza. La notizia, di forte impatto diplomatico, è stata divulgata direttamente dal Ministro degli Esteri e Vice Presidente del Consiglio, Antonio Tajani, attraverso i propri canali social. L’intercettazione delle nove imbarcazioni è avvenuta a circa 120 miglia nautiche (220 chilometri) dalla costa dell’enclave palestinese, in acque internazionali, poco prima dell’alba. La crisi diplomatica e la garanzia per i cittadini. La Farnesina ha immediatamente attivato i propri protocolli di emergenza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

gaza altre navi flotilla bloccate dalla marina israeliana una decina di italiani fermati

