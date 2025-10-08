Gaza accordo vicino Israele pone il veto sulla scarcerazione di Barghouti e Saadat Hamas ha fornito prove | circa 20 ostaggi ancora in vita

“Accordo possibile entro 48 ore”. Secondo quanto riferito dalla Cnn, che cita diverse fonti a conoscenza dei negoziati, l’accordo tra Hamas e Israele potrebbe essere raggiunto a breve. Stando a quanto emerso dai colloqui, Israele vuole il veto sulla scarcerazione di Barghouti e Saadat. Hamas, stando a quanto hanno dichiarato a Channel 12 alcuni funzionari israeliani, ha intanto fornito prove su circa 20 ostaggi ancora in vita. Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha dichiarato che un cessate il fuoco potrebbe essere dichiarato oggi se Israele e Hamas raggiungessero un accordo. “Le parti hanno dimostrato grande volontà per il rilascio dei prigionieri e degli ostaggi”, afferma Fidan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

