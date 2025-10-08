gaza accordo di pace molto vicino

L’ accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sembra essere molto vicino. L’emittente israeliana Keshet 12 ha riferito che i mediatori del Qatar ritengono possa essere raggiunta un’intesa entro venerdì 10 ottobre. L’obiettivo è annunciare l’accordo questa settimana, per poi far iniziare la liberazione degli ostaggi. L’ottimismo, è emerso, è dovuto anche al fatto che Hamas ha fornito prove su circa 20 rapiti ancora in vita. In base all’accordo proposto, Israele inizierà a rilasciare i prigionieri di sicurezza palestinesi una volta completata la fase di rilascio degli ostaggi. Restano ancora dei nodi da sciogliere: su tutti il veto imposto da Israele sulla scarcerazione di Marwan Barghouti (ex leader di Fatah) e Ahmad Saadat (segretario generale del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina). 🔗 Leggi su Lettera43.it

