Gaza $19,4 mld a Israele per continuare genocidio da 8 banche e assicurazioni occidentali | da Allianz a Goldman Sachs da Citigroup a Barclays

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Banche e assicurazioni occidentali, tra cui Allianz, Deutsche Bank, BNP Paribas, Barclays, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase e Goldman Sachs, finanziano la guerra israeliana a Gaza comprando direttamente o facendo da intermediari a bond di Tel Aviv Nuovi dati emersi sulla complicità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza $194 mld a israele per continuare genocidio da 8 banche e assicurazioni occidentali da allianz a goldman sachs da citigroup a barclays

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, $19,4 mld a Israele per continuare genocidio da 8 banche e assicurazioni occidentali: da Allianz a Goldman Sachs, da Citigroup a Barclays

In questa notizia si parla di: gaza - israele

Gaza, se ora Israele distrugge anche una Chiesa cattolica

Israele colpisce la chiesa cattolica di Gaza

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Cerca Video su questo argomento: Gaza $194 Mld Israele