Gattuso | Sono orgoglioso di essere il ct della Nazionale Sarà dura ma andiamo avanti
Rino Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, è intervenuto a margine della presentazione del ‘ Nuovo Museo del Calcio ‘ a Coverciano. Le parole di Gattuso. «Sento tanta responsabilità però sono orgoglioso di essere il ct della Nazionale. Sarà dura, ma andiamo avanti». Poi, rivolgendosi al presidente del Museo del Calcio Matteo Marani: «Ti devo regalare le famose scarpette del 2006 che ancora non te l’ho consegnate, mamma giù in Calabria non fa passare nessuno. E’ la prima volta che vengo, l’ho sempre promesso e ora sono venuto, prima mi veniva difficile perché ero all’estero. E’ emozionante venire qui perché ci sono tanti bei ricordi». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
