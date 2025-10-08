Gattuso sogna un nuovo numero 10 Soulé a 3,50 su Sisalit può vestirsi d’azzurro

(Adnkronos) – I numeri, nel calcio, sono fondamentali. Ma se si parla di Numero, con la N maiuscola, è chiaro che ci si riferisca al 10, il simbolo della classe pallonara per eccellenza. Da Valentino Mazzola a Gianni Rivera, passando per Roby Baggio, Alex Del Piero e Francesco Totti, la Nazionale italiana ha sempre sfoggiato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com