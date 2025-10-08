Gattuso orgoglioso | Sento tanta responsabilità a essere CT della Nazionale Sarà dura ma… Le parole dell’allenatore in vista dei prossimi impegni

Gattuso orgoglioso del suo impegno da CT della Nazionale: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dell’Italia. Rino Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato in occasione della presentazione del “Nuovo Museo del Calcio” a Coverciano, esprimendo sentimenti forti e consapevolezza del ruolo che lo attende. PAROLE – «Sento tanta responsabilità ma anche orgoglio a essere CT della Nazionale». Parole che emergono nel contesto di una stagione nazionale che richiede coraggio, coesione e identità. Il tecnico ha voluto evidenziare come questa nomina rappresenti per lui un punto di arrivo e un’enorme sfida: «Sarà dura, ma andiamo avanti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

