Gattini avvelenati nel centro di Teggiano | arriva la denuncia di una cittadina

Salernotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Denuncio pubblicamente, con grande dolore e sdegno, un atto di estrema crudeltà nel quartiere in cui abito”, è quanto scrive Maria, una residente del centro storico di Teggiano in una nota accompagnata da fotografie di gatti accuditi amorevolmente dalla cittadina, vittime di un avvelenamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gattini - avvelenati

gattini avvelenati centro teggianoTeggiano, gattini di quartiere avvelenati: «Atto criminale» - Atto di estrema crudeltà a Teggiano: diversi gattini di quartiere sono stati avvelenati. Riporta infocilento.it

gattini avvelenati centro teggiano“Gattini avvelenati nel centro storico di Teggiano, un atto criminale”. La denuncia di una cittadina - Arriva da Teggiano l’appello di una cittadina del centro storico che denuncia pubblicamente un atto di crudeltà contro alcuni gattini di quartiere che sarebbero morti avvelenati. Scrive ondanews.it

Cerca Video su questo argomento: Gattini Avvelenati Centro Teggiano