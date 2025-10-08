Gasdotto Nord Stream 2 Tusk attacca Berlino | Problema è averlo costruito non il sabotaggio e rifiuta estradizione ucraino arrestato

Il premier polacco Tusk attacca la Germania e la Merkel: "La Russia, con i soldi di alcuni Stati europei e di aziende tedesche e anglo-olandesi, ha costruito il Nord Stream 2 contro gli interessi vitali non solo dei nostri Stati, ma di tutta l’Europa, e su questo non può esserci ambiguità". Va ricor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gasdotto Nord Stream 2, Tusk attacca Berlino: "Problema è averlo costruito, non il sabotaggio", e rifiuta estradizione ucraino arrestato

Sanzioni alla Russia, Ue vara 18esimo pacchetto contro Mosca: tra le misure anche divieto di transazioni relativo a gasdotto Nord Stream 1 e 2

Arrestato in Italia uno dei presunti sabotatori del gasdotto Nord Stream

Ucraina, Germania: arrestato in Italia ucraino coinvolto in sabotaggio al gasdotto Nord Stream

DIEGO FUSARO: Scoop! Arrestato un secondo sabotatore ucraino del gasdotto Nord Stream!

Gasdotto Nord Stream, nuovo arresto in Polonia: è il secondo cittadino ucraino accusato del sabotaggio nel Baltico. Trump: ho spostato i sottomarini vicino alla Russia. Droni russi uccidono una famiglia di quattro persone a Sumy, un altro morto a Dnipro

Un uomo ucraino sospettato di aver sabotato i gasdotti Nord Stream nel 2022 è stato arrestato in Polonia - La Polonia ha arrestato un uomo ucraino accusato di avere partecipato al sabotaggio dei due gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, nel 2022. Lo riporta ilpost.it

Ft, 'alleato Putin vuole riavviare gasdotto russo Nord Stream 2' - Un'ex spia russa e stretto collaboratore del presidente Vladimir Putin sta lavorando a un progetto per riavviare il gasdotto russo Nord Stream 2 verso l'Europa con il sostegno di investitori americani ... Si legge su ansa.it