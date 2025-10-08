Garlasco Massimo Lovati indagato per diffamazione | nei guai per le frasi sul Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi
C'è un terzo indagato nell'universo Garlasco. Si tratta di Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio. Stavolta l'indagine non ha direttamente a che fare con l'omicidio di. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: garlasco - massimo
Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"
Delitto di Garlasco, la teoria di Massimo Lovati sulla morte di Chiara Poggi e il mistero di Vigevano
Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati torna sul mistero di Vigevano: "Non escludo di essermi sbagliato"
Non solo Garlasco. In una surreale intervista a Fabrizio Corona nel suo show "Falsissimo", l'avvocato Massimo Lovati (legale di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi), tira in ballo presunte massonerie dietro il delitto e si - facebook.com Vai su Facebook
Delitto Garlasco, Pino Rinaldi su Massimo Lovati (avvocato di Sempio): "Ho paura a parlare...". #ignotox - X Vai su X
Garlasco, Lovati indagato per diffamazione: querelato dagli avvocati Giarda - L'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, è indagato a Milano per diffamazione aggravata per delle dichiarazioni rese il 13 marzo scorso davanti alle telecamere. Come scrive msn.com
Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati indagato per diffamazione. Il legale di Sempio querelato dallo studio Giarda che difese Stasi - L'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, è indagato per diffamazione verso lo studio Giarda che difese Alberto Stasi ... Scrive ilfattoquotidiano.it