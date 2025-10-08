Garlasco Massimo Lovati indagato per diffamazione dopo la querela dello studio Giarda | Frasi gravissime
L'avvocato Massimo Lovati, che nel caso Garlasco difende Andrea Sempio, è indagato per diffamazione dopo la querela presentata dallo studio Giarda. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
garlasco - massimo
Garlasco, Massimo Lovati indagato per diffamazione: nei guai per le frasi sul Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi - Stavolta l'indagine non ha direttamente a che fare con l'omicidio
Massimo Lovati, l'avvocato di Sempio indagato per diffamazione: le frasi sui Giarda gli ex legali di Stasi: «Prelevarono clandestinamente il Dna di Andrea» - Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, è indagato a Milano per diffamazione aggravata per delle dichiarazioni rese il 13 marzo scorso davanti alle telecamere.