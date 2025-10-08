Garlasco Lovati indagato per diffamazione | querelato dagli avvocati Giarda

(Adnkronos) – L'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, è indagato a Milano per diffamazione aggravata per delle dichiarazioni rese il 13 marzo scorso davanti alle telecamere. Il fascicolo a suo nome è nelle mani del pubblico ministero Fabio De Pasquale. Lo apprende l'Adnkronos. Il legale protagonista di più affermazioni bizzarre sul caso Garlasco è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com