Garlasco l' ira della procura di Pavia sull' avvocato di Sempio E per Lovati arrivano i guai anche a Milano

L'ira della procura di Pavia contro il legale di Andrea Sempio è tangibile, data la nota inviata ai giornali stamattina per smentire le dichiarazioni di Massimo Lovati a Fabrizio Corona. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il difensore del neo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è intervenuto su Falsissimo per esprimere opinioni molto controverse che riguardano tutto l'ufficio giudiziario. A Falsissismo, il programma di Corona trasmesso su Youtube, Lovati ha sostenuto che riaprire l'indagine è stata un'iniziativa del procuratore aggiunto Stefano Civardi, mentre Napoleone era intenzionato ad archiviare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, l'ira della procura di Pavia sull'avvocato di Sempio. E per Lovati arrivano i guai anche a Milano

#Garlasco, la Procura contro Lovati: "Affermazioni false". E gli ex legali di Stasi lo querelano per diffamazione

Come vi avevamo anticipato in esclusiva in FALSISSIMO EP 10 – SPECIALE GARLASCO, la difesa di Alberto Stasi aveva avviato delle indagini private tra il 2016 e il 2017 che hanno portato a una richiesta di revisione e ad un'indagine da parte della procura

