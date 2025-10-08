Garlasco l’avvocato Massimo Lovati indagato per diffamazione Il legale di Sempio querelato dallo studio Giarda che difese Stasi

L’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, è indagato a Milano per diffamazione aggravata per delle dichiarazioni rese il 13 marzo scorso davanti alle telecamere. Il fascicolo, come riporta l’Adnkronos, a suo nome è nelle mani del pubblico ministero Fabio De Pasquale. Il legale protagonista di più affermazioni bizzarre sul caso Garlasco (l’ultimo episodio riguarda lo scontro con la procura di Pavia, ndr) è stato denunciato dallo studio Giarda, gli avvocati Enrico e Fabio Giarda che insieme al padre, il professore Angelo Giarda, hanno per otto anni – da subito e per tutti e cinque i processi – difeso Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

