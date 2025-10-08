Garlasco l' avvocato di Andrea Sempio sull' ex pm Mario Venditti | Aveva il vizio dei cavalli Corruzione? Quella roba è vera e pesa
Massimo Lovati è la scheggia impazzita della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. L'avvocato di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia, è. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: garlasco - avvocato
Garlasco, l’avvocato dei Poggi contro la procura: “Indagini nell’interesse del condannato Stasi”
Garlasco, nuove indagini sull’impronta 33: l’avvocato di Sempio rompe il silenzio
“La spazzatura di casa Poggi…”. Garlasco, a Zona Bianca parla l’avvocato di Andrea Sempio
#Garlasco, la Procura contro l’avvocato di Sempio: “Da Lovati affermazioni false, nuova inchiesta nata da Stasi” - X Vai su X
Mattino 5. . #Garlasco, "Sorge il dubbio che sia una persecuzione" L'avvocato Lovati in merito alle nuove indagini su Andrea Sempio #Mattino5 - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la Procura contro l’avvocato di Sempio: “Da Lovati affermazioni false, nuova inchiesta nata da Stasi” - In una nota la Procura di Pavia ha contestate le dichiarazioni fatte dall'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, a Fabrizio Corona definendole "priva ... Secondo fanpage.it
Garlasco, atti secretati a Sempio. E l'avvocato dei Poggi denuncia la madre - Il terremoto giudiziario sul «sistema Pavia» spacca il fronte unito sul caso Garlasco. Lo riporta iltempo.it