Garlasco | la procura di Pavia contro Lovati false affermazioni in tv

AGI - In una nota la Procura di Pavia scrive che "quanto affermato dall'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, risulta oggettivamente destituito di ogni fondamento" in relazione a quanto dichiarato nel corso della trasmissione 'Falsissimo'. In particolare, il comunicato sembra riferirsi al passaggio dell'intervento di Lovati quando afferma: " Napoleone, da quello che mi hanno riferito, qualche talpone che ho anch'io, voleva chiedere l'archiviazione. Quell'altro, invece, quello li' dell'Opus Dei, quel maledetto Civardi". "Il procuratore Fabio Napoleone, che firma la precisazione, evidenzia che la "coassegnazione del procedimento penale al Procuratore Aggiunto Stefano Civardi, insediatosi nell'Ufficio nel febbraio 2024, è avvenuta successivamente" rispetto alla tempistica individuata da Lovati. 🔗 Leggi su Agi.it

