Garlasco la Procura contro l'avvocato di Sempio | Da Lovati affermazioni false nuova inchiesta nata da Stasi

In una nota la Procura di Pavia ha contestate le dichiarazioni fatte dall'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, a Fabrizio Corona definendole "priva di fondamento" circa le nuove indagini sul delitto di Garlasco: "Inchiesta nata nel 2023 da Stasi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

