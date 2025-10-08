Garlasco la Procura contro l’avvocato di Sempio | Da Lovati affermazioni false nuova inchiesta nata da Stasi
In una nota la Procura di Pavia ha contestate le dichiarazioni fatte dall'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, a Fabrizio Corona definendole "priva di fondamento" circa le nuove indagini sul delitto di Garlasco: "Inchiesta nata nel 2023 da Stasi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: garlasco - procura
Garlasco, l’avvocato dei Poggi contro la procura: “Indagini nell’interesse del condannato Stasi”
Su Garlasco la Procura di Pavia sceglie la linea del silenzio. Fabio Napoleone: “Parleremo a indagini terminate”
Garlasco, arriva la decisione della Procura: cosa succede ora
Garlasco: la procura di Pavia contro Lovati "false affermazioni in tv" - X Vai su X
Come vi avevamo anticipato in esclusiva in FALSISSIMO EP 10 – SPECIALE GARLASCO, la difesa di Alberto Stasi aveva avviato delle indagini private tra il 2016 e il 2017 che hanno portato a una richiesta di revisione e ad un’indagine da parte della procura - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la Procura contro l’avvocato di Sempio: “Da Lovati affermazioni false, nuova inchiesta nata da Stasi” - In una nota la Procura di Pavia ha contestate le dichiarazioni fatte dall'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, a Fabrizio Corona definendole "priva ... Come scrive fanpage.it
Garlasco, procura Pavia contesta Lovati: "Falsità, inchiesta nata nel 2023 da Stasi" - La Procura di Pavia torna sul caso Garlasco e contesta le dichiarazioni di Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Da msn.com