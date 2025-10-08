Garlasco la foto del biglietto sequestrato a casa Sempio in cui si parla di Venditti | cos'altro c'è scritto

L'appunto integrale scritto a penna da Giuseppe Sempio, padre di Andrea, attualmente indagato per omicidio in concorso nel nuovo filone d'indagine sul delitto di Garlasco, è stato mostrato in esclusiva durante l'edizione serale del Tg1. Il "pizzino" è stato sequestrato lo scorso maggio ed è al centro del nuovo fascicolo per corruzione in atti giudiziari che vede indagato l'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. 🔗 Leggi su Fanpage.it