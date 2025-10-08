Garlasco il procuratore Napoleone contro Lovati | falsità da Corona
Le affermazioni del legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, rese come ospite di Fabrizio Corona nella puntata di 'Falsissimo EP 16-Speciale Garlasco Parte 3' sono "oggettivamente destituito di ogni fondamento". Lo scrive in una nota il Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, stigmatizzando la ricostruzione temporale di Lovati sulle genesi della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco che vede indagato l'amico di Marco Poggi, fratello della vittima Chiara uccisa il 13 agosto 2007. "il procedimento penale relativo alla vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi ha avuto impulso con il deposito da parte della difesa della persona condannata, Alberto Stasi, di una relazione in materia di genetica forense a firma del consulente dott. 🔗 Leggi su Iltempo.it
