Garlasco il caso Venditti e il sistema Pavia | ombre e silenzi scuotono le inchieste

Panorama.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti il tempo è sospeso. La sua difesa ha scelto la strategia del silenzio, aspettando che il Tribunale del Riesame si pronunci sul ricorso contro la perquisizione del 26 settembre. Una cautela calcolata: solo con quella parziale discovery sarà possibile capire cosa hanno in mano i magistrati di Brescia e quale sia la reale portata delle accuse. Secondo l’impianto investigativo, Venditti avrebbe accettato denaro in cambio dell’archiviazione di Andrea Sempio, l’amico di Marco Poggi che oggi torna al centro delle indagini per il delitto di Chiara. Una ricostruzione che, se confermata, getterebbe un’ombra devastante non solo sull’ex pm ma sull’intero percorso giudiziario che da diciotto anni accompagna il nome di Garlasco. 🔗 Leggi su Panorama.it

garlasco il caso venditti e il sistema pavia ombre e silenzi scuotono le inchieste

© Panorama.it - Garlasco, il caso Venditti e il “sistema Pavia”: ombre e silenzi scuotono le inchieste

In questa notizia si parla di: garlasco - caso

Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E’ Stata Seviziata!

Caso Garlasco, perito: “Esaurito Dna sulla garza”. Secondo l’autopsia Chiara non morse l’assassino

Garlasco, il caso del Dna sulla bocca. Da escludere soccorritori e addetti pompe funebri?

garlasco caso venditti sistemaGarlasco, caso Venditti: atteso il Riesame. Le frasi choc del legale di Sempio: «Eravamo appassionati di ippica, avevamo il "vizio" del gioco» - Dal caso dell'omicidio di Chiara Poggi al «sistema Pavia», la cautela della difesa. Si legge su msn.com

garlasco caso venditti sistemaDelitto di Garlasco, il caso Venditti e il presunto “sistema Pavia”?/ Nuzzi: “Attenzione ai piani bassi…” - L'ipotesi di Gianluigi Nuzzi: "Forse i soldi sono girati ai piani bassi... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Caso Venditti Sistema