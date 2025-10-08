Per l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti il tempo è sospeso. La sua difesa ha scelto la strategia del silenzio, aspettando che il Tribunale del Riesame si pronunci sul ricorso contro la perquisizione del 26 settembre. Una cautela calcolata: solo con quella parziale discovery sarà possibile capire cosa hanno in mano i magistrati di Brescia e quale sia la reale portata delle accuse. Secondo l’impianto investigativo, Venditti avrebbe accettato denaro in cambio dell’archiviazione di Andrea Sempio, l’amico di Marco Poggi che oggi torna al centro delle indagini per il delitto di Chiara. Una ricostruzione che, se confermata, getterebbe un’ombra devastante non solo sull’ex pm ma sull’intero percorso giudiziario che da diciotto anni accompagna il nome di Garlasco. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, il caso Venditti e il “sistema Pavia”: ombre e silenzi scuotono le inchieste