Garlasco ex procuratore Venditti coinvolto anche in inchiesta Clean su rapporti illeciti pizzini e corruzione nel sistema Pavia
Cornelia "Brenda" Braindusa racconta ai pm di Brescia i rapporti con l'ex magistrato Venditti e l'ex eurodeputato Ciocca. Amicizie, "pizzini" e presunti favori nel "sistema Pavia" I guai sembrano non finire per l'ex procuratore aggiunto di Pavia ai tempi del caso di Garlasco, Mario Venditti.
In questa notizia si parla di: garlasco - procuratore
Garlasco, i genitori di Sempio lasciano la caserma dopo 7 ore. Indagato ex procuratore: «Corrotto per scagionare Andrea»| Il blitz
Su Garlasco interviene il procuratore di Pavia Napoleone: “Da consulenti e opinionisti solo confusione”
Caso Garlasco, stop del procuratore: “Su attività pm solo congetture che creano confusione”
Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio sull'ex pm Mario Venditti: «Aveva il vizio dei cavalli, giocavamo insieme» - Massimo Lovati è la scheggia impazzita della nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. msn.com scrive
L’ex PM di Garlasco Mario Venditti spunta in un’altra inchiesta denominata “Clean 2” - L’ex PM di Garlasco Mario Venditti spunta in un’altra inchiesta denominata “Clean 2” ... Scrive politicamentecorretto.com