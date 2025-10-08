Garlasco ex procuratore Venditti coinvolto anche in inchiesta Clean su rapporti illeciti pizzini e corruzione nel sistema Pavia

Cornelia "Brenda" Braindusa racconta ai pm di Brescia i rapporti con l’ex magistrato Venditti e l’ex eurodeputato Ciocca. Amicizie, “pizzini” e presunti favori nel “sistema Pavia” I guai sembrano non finire per l'ex procuratore aggiunto di Pavia ai tempi del caso di Garlasco, Mario Venditti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

