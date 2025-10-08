Il legale della famiglia Poggi ha ritenuto gravemente diffamatoria la dichiarazione della madre di Sempio Daniela Ferrari: “Alcuni colleghi mi stanno assistendo in molteplici servizi a tutela della mia immagine e nell’ambito di questa attività” L’avvocato Gian Luigi Tizzoni, storico legale de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, avvocato famiglia Poggi Tizzoni querela mamma Sempio Daniela Ferrari, la donna in tv: “Passati atti non so se a pagamento o gratis”