GARLASCO (Pavia) L’avvocato della famiglia della vittima che querela la madre dell’indagato. Non ci sarebbe nulla di strano, nelle dinamiche tra accusa e difesa, se non si trattasse del delitto di Garlasco e di uno degli ultimi sviluppi emersi in uno dei molti programmi televisivi che stanno continuando a sviscerare l’inchiesta bis, riaperta dalla Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio (dopo il lungo processo che si è concluso con la condanna di Alberto Stasi in via definitiva) e l’ulteriore procedimento, passato per competenza alla Procura di Brescia, che ha indagato l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari per la prima archiviazione nel 2017 dello stesso Sempio, amico del fratello minore di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Garlasco, affondo in tv. L’ira del legale dei Poggi: querelo la madre di Sempio