Gargano | Comunità profondamente scossa

La notizia della tragedia che si è consumata ieri nel cuore di Castelfranco Emilia ha subito fatto il giro del paese e in tanti si sono interrogati sui ‘perchè’ alla base di un così estremo gesto. Ieri, in via Saietti, è arrivato anche il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano. "La nostra comunità è profondamente scossa dalla tragedia. Non appena informato, mi sono recato sul posto per rendermi conto personalmente della situazione. Ho constatato che questa tragedia come al solito pone grandi interrogativi a cui è difficile dare risposte, soprattutto in situazioni come questa dove sono coinvolte due persone anziane e dove, apparentemente pare tutto assolutamente normale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

