Il GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team torna in pista questo weekend, dal 10 al 12 ottobre, al Circuito do Estoril in Portogallo per il penultimo appuntamento del Campionato Mondiale Superbike 2025, prima del gran finale di Jerez. Dopo un weekend solido a MotorLand Aragón, Remy Gardner e Dominique Aegerter si preparano a chiudere la stagione con due round consecutivi su circuiti dove la squadra ha già dimostrato di poter ottenere podî e risultati competitivi. Fiducia e determinazione in vista di Estoril. Lo scorso anno, il weekend portoghese non permise al team GYTR GRT Yamaha di esprimere tutto il proprio potenziale: Gardner fu costretto al ritiro dopo un incidente in Gara 1, mentre Aegerter tornava in pista dopo due round di stop per infortunio, riuscendo comunque a mostrare un buon passo gara. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Gardner e Aegerter pronti a brillare nel gran finale di stagione