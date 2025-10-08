Garda boom di turisti americani Un indotto da 2,5 milioni di euro
Oltre 4,6 milioni di visualizzazioni, +51% di ricerche online e +29% di revenue sugli alloggi, +21% di viaggiatori, +23,5% di pernottamenti e +13,4% di tariffa media giornaliera rispetto al 2024, per un totale di 3 milioni di dollari di indotto. Il mercato statunitense, ed in particolare quello di Nord America e Canada, si appresta a salire sul podio dei mercati principali per il turismo di Brescia e della provincia. Lo raccontano i dati sul primo semestre 2025, resi noti da Visit Brescia, la destination management organization che promuove il turismo del territorio nel mondo, in occasione della quinta edizione del progetto “Meet Brescia Exellence”, dedicato al mercato turistico dalle aree del Nord America e Canada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
