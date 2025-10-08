Gara di pesca della plastica a Pescara | dopo l’annullamento dell’evento torna con la formula double weeks edition
Le previsioni meteo avverse hanno costretto a rinviare, per due domeniche di seguito, la gara di pesca alla plastica. Tuttavia, gli organizzatori non si sono assolutamente persi d’animo, anzi il loro entusiasmo ha permesso di rilanciare con la nuova formula “double weeks edition”. Assonautica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: gara - pesca
“Gambero killer”. Un successo la gara di pesca
Pesca sportiva d’altura, i professionisti in gara nel trofeo Città di Rimini: vince Del Governatore
Pesca. Senior e giovanissimi in gara a Codigoro
Sospensione della pesca in Adda nel campo gara tra Talamona e Morbegno dal 13 al 24 Ottobre compresi tutte le info https://www.unionepescasondrio.it/divieto-di-pesca-in-adda-nei-comuni-di-talamona-e-morbegno/ - facebook.com Vai su Facebook
'Gara di pesca alla plastica', domenica l'evento a Pescara #ANSA - X Vai su X
Terza edizione di “Gara di pesca alla plastica” a Pescara - Domenica 5 ottobre la Gara di pesca alla plastica anima il Marina di Pescara. Lo riporta abruzzonews.eu
'Gara di pesca alla plastica', domenica 5 l'evento a Pescara - Sensibilizzare alla tutela dell'ambiente marino e all'uso sempre più responsabile e ridotto della plastica: questi gli obiettivi della "Gara di pesca alla plastica". Come scrive ansa.it