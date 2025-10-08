Gara di pesca della plastica a Pescara | dopo l’annullamento dell’evento torna con la formula double weeks edition

Le previsioni meteo avverse hanno costretto a rinviare, per due domeniche di seguito, la gara di pesca alla plastica. Tuttavia, gli organizzatori non si sono assolutamente persi d’animo, anzi il loro entusiasmo ha permesso di rilanciare con la nuova formula “double weeks edition”. Assonautica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it