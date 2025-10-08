Gama sprona il sistema calcio italiano a migliorare per il femminile: tutte le dichiarazioni dell’ex capitano della Juventus Women. Un appello accorato, una visione chiara per il futuro. Sara Gama, ex capitana delle Juventus Women e della Nazionale, oggi in veste di vice presidente dell’AIC, ha parlato dal palco dell’assemblea generale dell’ECA a Roma, tracciando la rotta per la crescita del calcio femminile in Italia. Il suo messaggio è forte: non basta l’élite, bisogna “ampliare la base”. Secondo la leggenda del calcio azzurro, il problema principale del movimento in Italia è ancora il numero di tesserate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gama sprona: «C’è ancora molto da fare per il calcio femminile in Italia. Ci devono essere investimenti e non perdere l’eredità dell’Europeo. Bisogna aiutare le società a fare questo»