Galli | Milan-Como a Perth? L’estrema sintesi è che la società cerca ogni modo per avere più soldi
Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha parlato in una intervista a 'La Repubblica'. Argomento? La partita Milan-Como a Perth. Ecco il suo parere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: galli - milan
Galli su Baresi: “È il capitano per eccellenza, il simbolo del Milan”
Milan, Filippo Galli: “Galliani? A livello politico sarebbe un plus”
Galli: “Con Vlahovic, il Milan è obbligato a puntare allo Scudetto”
Ex Milan, Giovanni Galli: “La partita in Australia mi sorprende…e non mi convince. Si pensa ai soldi, non alla qualità” ? - X Vai su X
NUOVO CAPITOLO IL “GALLI” FINALMENTE É A MILANO. Via Festa del Perdono, 6 - facebook.com Vai su Facebook
Galli: “Milan-Como a Perth? L’estrema sintesi è che la società cerca ogni modo per avere più soldi” - Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha parlato in una intervista a 'La Repubblica'. Lo riporta msn.com
Milan-Como a Perth: quanto costa la trasferta, che succede agli abbonati, tutte le info - Como a Perth: motivi, costi, rimborsi abbonati e i nodi di calendario legati alla Coppa Italia ... Riporta sport.virgilio.it