Cucchi Decido di tornare sui Navigli, ed eccomi allora già in Ripa di Porta Ticinese, dove mi godo subito la vista accogliente delle acque e di un grazioso ponticello. Proseguo allora pacifico, incontrando pochissimi passanti e incrocio la via Lombardini, dove c’è la galleria d’arte Previtali, ottimo luogo in cui sono avvenuti vari eventi, anche di poesia o di riflessioni sulla città, con presenza di ottimi personaggi della nostra cultura. Ma questa volta decido invece di proseguire per la Ripa, sorpreso di trovare in zona una considerevole concentrazione di agenzie immobiliari.Giungo dunque in via Eugenio Villoresi, dove mi diverto a leggere l’insegna di un bar, il "Covo di matti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gallerie d’arte capannoni e sosta al Vinoir