Gaia l’evacuazione di una famiglia palestinese e l’imprevedibilità dei piccoli eventi

Repubblica.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mobilitazione di una giovanissima laurenda in Fisica che ha lanciato una petizione su Change.org e ha scritto lettere per far arrivare in Italia un padre e un figlio gravemente feriti a Gaza. 🔗 Leggi su Repubblica.it

gaia l8217evacuazione di una famiglia palestinese e l8217imprevedibilit224 dei piccoli eventi

© Repubblica.it - Gaia, l’evacuazione di una famiglia palestinese e l’imprevedibilità dei piccoli eventi

In questa notizia si parla di: gaia - evacuazione

Tutto quello che resta di te, una famiglia palestinese in lotta - americana che vive principalmente nella diaspora, le mie esperienze impallidiscono a confronto di quelle di chi vive in Palestina e delle generazioni che mi hanno preceduto". Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gaia L8217evacuazione Famiglia Palestinese