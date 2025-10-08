Gaia e Fabio e i danni dell'alluvione di Meda | Costretti a lasciare casa chiudere i negozi e buttare via tutto

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'alluvione dallo scorso 22 settembre ha messo in ginocchio il comune di Meda. Contattati da Fanpage.it, abbiamo sentito la storia di Gaia e Fabio, due cittadini che hanno vissuto sulla loro pelle l'emergenza, oltre che quella di Lorenzo e Carlo, che si sono occupati di coordinare i volontari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

