Gaia e Fabio e i danni dell'alluvione di Meda | Costretti a lasciare casa chiudere i negozi e buttare via tutto

L'alluvione dallo scorso 22 settembre ha messo in ginocchio il comune di Meda. Contattati da Fanpage.it, abbiamo sentito la storia di Gaia e Fabio, due cittadini che hanno vissuto sulla loro pelle l'emergenza, oltre che quella di Lorenzo e Carlo, che si sono occupati di coordinare i volontari. 🔗 Leggi su Fanpage.it