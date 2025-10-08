Gaia e Fabio e i danni dell'alluvione di Meda | Costretti a lasciare casa chiudere i negozi e buttare via tutto
L'alluvione dallo scorso 22 settembre ha messo in ginocchio il comune di Meda. Contattati da Fanpage.it, abbiamo sentito la storia di Gaia e Fabio, due cittadini che hanno vissuto sulla loro pelle l'emergenza, oltre che quella di Lorenzo e Carlo, che si sono occupati di coordinare i volontari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: gaia - fabio
Wedding stories Fabio & Gaia 20/09/2025 Reportage: Daniele & Loriana Make-up: maddalena spatafora Hair-stylist: clama Atelier: Elena Giacinto Flower: Fiori per dire Seguici anche su instagram: www.instagram.com/framestudio_wedding Scopri tutti i servizi - facebook.com Vai su Facebook
Verso lo stato di emergenza per i danni dell’alluvione nel comasco: Protezione civile e Governo pronti a risarcire - Al suo fianco il Ministro Locatelli che ribadisce l'impegno del Governo per chi ha subito danni importanti. Lo riporta ciaocomo.it
Elba, conta dei danni dopo l’alluvione. Terzo caso in pochi mesi, la situazione più grave a Forno - Portoferraio, 11 settembre 2025 – È stato un risveglio traumatico sotto la pioggia quello di ieri a Portoferraio, con le vie di accesso nuovamente allagate, una situazione in divenire su tutto il ... Come scrive lanazione.it