Una lettera alle istituzioni per salvare la Gaggio Tech, ex Saga Coffee. Fiom Cgil di Bologna, Fim Amb e Rsu Gaggio Tech, hanno inviato una richiesta urgente al presidente della Regione, Michele de Pascale, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Giovanni Paglia, e al vice presidente Vincenzo Colla, al sindaco della Città Metropolitana, Matteo Lepore, e tutti i sindaci dell’ Appennino. L’obiettivo dichiarato è la salvaguardia occupazionale e il rilancio produttivo dello stabilimento Gaggio Tech (ex Saga Coffee di Gaggio Montano). Attualmente sono coinvolti nella vertenza cento lavoratrici e lavoratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gaggio Tech, allarme dei sindacati: "Cento lavoratori sono a rischio"