Gaggio Tech allarme dei sindacati | Cento lavoratori sono a rischio
Una lettera alle istituzioni per salvare la Gaggio Tech, ex Saga Coffee. Fiom Cgil di Bologna, Fim Amb e Rsu Gaggio Tech, hanno inviato una richiesta urgente al presidente della Regione, Michele de Pascale, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Giovanni Paglia, e al vice presidente Vincenzo Colla, al sindaco della Città Metropolitana, Matteo Lepore, e tutti i sindaci dell’ Appennino. L’obiettivo dichiarato è la salvaguardia occupazionale e il rilancio produttivo dello stabilimento Gaggio Tech (ex Saga Coffee di Gaggio Montano). Attualmente sono coinvolti nella vertenza cento lavoratrici e lavoratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Gaggio Tech, ok di Regione e sindacati al piano
Massimo Mazzeo, Segretario Generale FIM CISL Area Metropolitana Bolognese, fa il punto sulle situazioni critiche di Gaggio Tech e Motori Minarelli. La FIM chiede soluzioni concrete per salvaguardare lavorat
#Vertenze. Gaggio Tech Srl (ex Saga Coffee) di Gaggio Montano (Bo), ok @RegioneER e sindacati a piano riequilibrio. @GiovanniPaglia: "Nuovo passo avanti, a disposizione per sostenere azioni necessarie per giungere a miglior esito possibile"
Gaggio Tech in liquidazione, torna l'incubo per 110 lavoratori: «Solo un anno per salvarla» - Gaggio Montano (Bologna), dopo la lotta per la Saga Coffee i dipendenti ancora a rischio: «Non si tratta solo di salvare i posti di lavoro, ma anche di ricucire lo strappo culturale e sociale che ques ...
Gaggio Tech, ok di Regione e sindacati al piano - "La vertenza Gaggio Tech si sta svolgendo con un forte impegno di tutte le parti per arrivare a un esito positivo.