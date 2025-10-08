Furto in appartamento in via Sbisà ignoti portano via circa due mila euro

Triesteprima.it | 8 ott 2025

Furto in un'abitazione in via Sbisà. È successo nel pomeriggio di ieri 7 ottobre. Ad allertare le forze dell'ordine la donna residente nell'appartamento violato. Giunta sul posto una volante della polizia di Stato, la donna ha riferito loro di essersi assentata per qualche ora e che, quando è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

