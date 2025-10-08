Furto di armi a Bassano Romano condannato a 5 anni di carcere
Ha trafugato un vero e proprio arsenale da una casa di Bassano Romano. Un 50enne di Vejano è stato condannato a cinque anni di reclusione dal tribunale di Viterbo. Stando a quanto emerso durante le udienze, l'uomo ha messo a segno due colpi in dieci giorni ai danni dello stesso proprietario: un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: furto - armi
