Furto alla Playa di Catania | ladro incastrato dalle immagini di una dash cam

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le immagini che hanno svelato il colpevole. È stato ripreso dalle immagini di una dash cam installata su un’auto in sosta mentre rubava zaini e borse lasciati da un turista polacco all’interno di una vettura parcheggiata lungo viale Kennedy, a Catania. Il responsabile, un 39enne catanese, è stato subito riconosciuto dagli agenti della Polizia di Stato, grazie ai suoi numerosi precedenti penali. L’intervento è avvenuto dopo la richiesta d’aiuto del turista, che, rientrato dalla giornata trascorsa alla Playa, ha scoperto il furto. Le prime indagini e la scoperta decisiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Furto alla Playa di Catania: ladro incastrato dalle immagini di una dash cam

In questa notizia si parla di: furto - playa

