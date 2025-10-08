Furto al ristorante ' Primo Sushi' | rubate bottiglie di vino per 15mila euro | VIDEO
Colpo all’alba al ristorante “Primo Sushi” di via Dante Alighieri, nel cuore di Aversa. Un gruppo di ladri, approfittando delle prime ore del mattino, ha forzato l’ingresso del locale e si è diretto immediatamente verso la cassa, che è stata sradicata e portata via.Il bottino in contanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: furto - ristorante
Fabio Rovazzi, furto del cellulare mentre è al ristorante a Milano in diretta Instagram: la trovata pubblicitaria per lanciare la hit "Maranza" - VIDEO
Dopo il conto 923 euro, il furto di un'aragosta al ristorante di Ponza: il titolare aggredito
Dopo il conto da 923 euro, il furto di un'aragosta al ristorante di Ponza: il titolare aggredito
Forzata una porta laterale e via con i soldi: furto notturno nel ristorante di sushi https://ift.tt/siFQag8 https://ift.tt/dF5RP8W - X Vai su X
Furto con scasso in un ristorante in Ortigia, individuato e denunciato l'autore - facebook.com Vai su Facebook
Aversa, furto al ristorante “Primo Sushi”: portate via la cassa e bottiglie di pregio - Colpo all'alba al ristorante Primo Sushi di via Dante Alighieri, ad Aversa. Scrive pupia.tv
AVERSA. GUARDA IL VIDEO. Furto lampo da Primo Sushi: rubati cassa automatica e vini pregiati per 15mila euro - L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza delle attività commerciali nel centro cittadino e sulla necessità di un rafforzamento dei controlli nelle ore notturne ... Secondo casertace.net