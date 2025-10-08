Furto al ristorante ' Primo Sushi' | rubate bottiglie di vino per 15mila euro | VIDEO

Colpo all’alba al ristorante “Primo Sushi” di via Dante Alighieri, nel cuore di Aversa. Un gruppo di ladri, approfittando delle prime ore del mattino, ha forzato l’ingresso del locale e si è diretto immediatamente verso la cassa, che è stata sradicata e portata via.Il bottino in contanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it